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В Крыму очистили более 178 км загрязненной мазутом береговой линии

От берега Керчи до села Портовое продолжается сбор загрязненного грунта.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму очистили более 178 км загрязненной мазутом береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего на полуострове от берега Керчи до села Портовое идет обследование на загрязнения мазутом более 480 км. На сегодняшний день собраны почти 450 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, за сутки — около 19,5 тонн.

Кроме того, ликвидация последствий разлива мазута продолжается и в Севастополе. Там обследуют 165 км берега между поселками Лапси и Андреевка. В Севастополе уже собрали более 175 тонн загрязенного грунта, а вывезли — 163 тонн.

Напомним, Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке побережья после разлива мазута. На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя глава государства попросил правительство активно взаимодействовать по поводу ситуации с разливом мазута с регионами.

экология