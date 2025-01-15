В Крыму очистили более 178 км загрязненной мазутом береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС России.
Всего на полуострове от берега Керчи до села Портовое идет обследование на загрязнения мазутом более 480 км. На сегодняшний день собраны почти 450 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта, за сутки — около 19,5 тонн.
Кроме того, ликвидация последствий разлива мазута продолжается и в Севастополе. Там обследуют 165 км берега между поселками Лапси и Андреевка. В Севастополе уже собрали более 175 тонн загрязенного грунта, а вывезли — 163 тонн.
Напомним, Путин поблагодарил волонтеров за помощь в очистке побережья после разлива мазута. На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя глава государства попросил правительство активно взаимодействовать по поводу ситуации с разливом мазута с регионами.