Где в Алматы можно будет искупаться на Крещение

«Вместе с тем остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом. Подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться и получить различные переломы или травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести человека, потерявшего равновесие или сознание», — напомнили в ДЧС.