Продовольственные бренды Приангарья представят свою продукцию на ярмарке в Китае

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил уверенность, что предприятия достойно представят не только свою продукцию, но и достижения пищевой перерабатывающей промышленности региона. Участие продовольственных брендов-экспортеров в крупных мероприятиях будет способствовать продвижению региональной продукции на международные рынки и выполнению задач Президента Владимира Путина по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза.