Продовольственные бренды Приангарья представят свою продукцию на ярмарке в Китае

На выставке в Шеньяне два предприятия-экспортера из нашего региона — АО «Каравай» и ООО «Сибирская торговая компания» — представят хлебобулочные и кондитерские изделия. Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Минсельхоза России, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Китай является стратегическим партнером России в сфере АПК, и двусторонняя торговля продовольствием динамично развивается. Одно из перспективных направлений — увеличение поставок российской продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого проводятся такие мероприятия, как фестиваль «Сделано в России», где наши производители представят более тысячи наименований товаров.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут отметила, что многие продукты питания из России уже знакомы потребителям в КНР и пользуются большим спросом. Она выразила уверенность в том, что качественная российская продукция будет востребована на рынке Китая, и торговые отношения будут укрепляться.
На ярмарке жители и гости Шэньяна смогут оценить продукцию более 120 производителей из почти 40 регионов России, включая продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. В дегустационной зоне посетители смогут попробовать продукцию, а понравившиеся товары приобрести напрямую у производителей.
Компании проведут деловые встречи с китайскими бизнесменами для обсуждения сотрудничества и новых проектов. Фестиваль представляет собой инновационный формат продвижения российских товаров, включая продукцию из Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил уверенность, что предприятия достойно представят не только свою продукцию, но и достижения пищевой перерабатывающей промышленности региона. Участие продовольственных брендов-экспортеров в крупных мероприятиях будет способствовать продвижению региональной продукции на международные рынки и выполнению задач Президента Владимира Путина по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза.
Это уже четвертое подобное мероприятие, проводимое Российским экспортным центром в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».