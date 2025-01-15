В Красноярске на Конституции СССР навсегда изменят схему организации движения

Стоит отметить, что движение по улице организовано по двум полосам, одна из них постоянно запаркована. На участках с поворотами и выездами с дворов это создаёт аварийные ситуации. На ул. Конституции СССР постоянно происходят ДТП и дорожные конфликты. А ещё припаркованные машины мешают проезду спецтехники.