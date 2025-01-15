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В Красноярске на Конституции СССР навсегда изменят схему организации движения

Там введут ограничение скорости и запретят ездить грузовикам.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Со 2 февраля на ул. Конституции СССР навсегда будет изменена схема организации движения и парковки транспорта.

Как рассказали в администрации города, на данной дороге введут ограничение скорости в 40 км/ч и запретят движение грузовиков.

На двух участках (обозначены на схеме синим цветом) вдоль проезжей части навсегда запретят остановку и стоянку транспорта.

Стоит отметить, что движение по улице организовано по двум полосам, одна из них постоянно запаркована. На участках с поворотами и выездами с дворов это создаёт аварийные ситуации. На ул. Конституции СССР постоянно происходят ДТП и дорожные конфликты. А ещё припаркованные машины мешают проезду спецтехники.