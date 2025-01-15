В Хабаровске готовят иордани к празднику Крещения

Купели начнут работать с 10 утра до 18 часов. После этого времени окунуться в прорубь можно будет только на других площадках города. Помимо реки, в этом году крещенские купания пройдут возле Спасо-Преображенского собора, прихода Введения во Храм Пресвятой Богородицы и на Заячьем острове.