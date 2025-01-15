В Хабаровске готовят иордани к празднику Крещения

В Хабаровске на этой неделе активно готовятся к Крещению Господню, которое состоится 19 января, сообщает пресс-служба администрации города.
Главная площадка для купаний развернётся на реке возле улицы Минусинской. Накануне представители Хабаровской епархии, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и районной администрации обсудили детали организации.
К празднику оборудуют три купели: две мужские и одну женскую. Рядом установят теплые палатки для переодевания, одну из которых выделят специально для военнослужащих. Ещё одна палатка будет отведена под полевую кухню, где всех угостят горячим чаем и кашей.
«Для безопасности возле каждой купели будут дежурить специалисты МЧС. Мы также организуем удобный подъезд: въезд на площадку будет с улицы Щербаковской, а выезд — по Минусинской. На месте обеспечат порядок сотрудники полиции и добровольная дружина», — рассказала председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.
Купели начнут работать с 10 утра до 18 часов. После этого времени окунуться в прорубь можно будет только на других площадках города. Помимо реки, в этом году крещенские купания пройдут возле Спасо-Преображенского собора, прихода Введения во Храм Пресвятой Богородицы и на Заячьем острове.
Организаторы напоминают, что купания в проруби требуют строгого соблюдения мер безопасности. Необходимо учитывать погодные условия и состояние здоровья, а также избегать несанкционированных мест для окунания.