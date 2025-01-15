Надвигается циклон: сильные осадки обещают синоптики в Казахстане

По данным синоптиков, после небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки: на западе, юге, юго-востоке — в виде дождя и снега, на остальной территории — в виде снега.
В горных районах юга, юго-востока Казахстана возможны сильные осадки. Ожидаются также усиление ветра, метели, гололед, в отдельных районах — туман. В температурном фоне особых изменений не ожидается.
Отметим, что ранее в «Казгидромете» опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года. Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.