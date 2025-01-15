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Надвигается циклон: сильные осадки обещают синоптики в Казахстане

На Казахстан надвигается Атлантический циклон — в связи с этим синоптики обещают сильные осадки и метели, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: -2° 7 м/с 63% 764 мм рт. ст.

По данным синоптиков, после небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки: на западе, юге, юго-востоке — в виде дождя и снега, на остальной территории — в виде снега.

В горных районах юга, юго-востока Казахстана возможны сильные осадки. Ожидаются также усиление ветра, метели, гололед, в отдельных районах — туман. В температурном фоне особых изменений не ожидается.

Отметим, что ранее в «Казгидромете» опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года. Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.