Надвигается циклон: сильные осадки обещают синоптики в Казахстане

Отметим, что ранее в «Казгидромете» опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму, до февраля 2025 года. Также синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.