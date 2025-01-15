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Бастрыкин проконтролирует дело о невыделении 66 млн руб на лекарство ребенку из Омска

Омские следователи проводят проверку по статье о халатности.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело о непредоставлении жизненно важного препарата за 66 млн рублей для ребенка-инвалида из Омска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее омичка пожаловалась, что ее 5-летнему сыну с редким генетическим заболеванием вовремя не предоставили препарат стоимостью более 66 млн рублей. Это привело к прерыванию курса терапии.

Как выяснилось, власти современно не выделили бюджетные средства на приоберетение лекарства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе процессуальной проверки по статье о халатности.