Восстановят оперативно: в части Ростова снова отключили электричество

Об этом со ссылкой на АО «Донэнерго» сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики в своем телеграм-канале.
«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», — пишет источник.
Потребители отключены в садоводческих товариществах: «Мичуринец», «Аксайском» и «Виноградарь».
Сбой коснулся жителей улиц: Садоводческой, Каскадной, 2-й Каскадной, Металлургической, Орской, Магистральной, а также проспекта Орджоникидзе.
Также неполадки с электроснабжением зафиксировали в хуторе Камышеваха.