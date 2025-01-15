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Восстановят оперативно: в части Ростова снова отключили электричество

Ростовская область, 15 января 2025. DON24.RU. В Ростове из-за технологического нарушения на сетях мощностью 10 кВ отключили электроэнергию на некоторых улицах и в садоводческих товариществах.

Источник: Don24.ru

Об этом со ссылкой на АО «Донэнерго» сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики в своем телеграм-канале.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», — пишет источник.

Потребители отключены в садоводческих товариществах: «Мичуринец», «Аксайском» и «Виноградарь».

Сбой коснулся жителей улиц: Садоводческой, Каскадной, 2-й Каскадной, Металлургической, Орской, Магистральной, а также проспекта Орджоникидзе.

Также неполадки с электроснабжением зафиксировали в хуторе Камышеваха.

ЖКХ