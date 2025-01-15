В Таганроге 19 января пройдет акция по сбору елок

По ее словам, после новогодних праздников нераспроданные хвойные деревья были переданы в храмы. Теперь же они будут собраны и отправлены на Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, где их превратят в мульчу и щепу, а затем передадут в местные питомники.
Акция пройдет с 11:00 до 15:00 в нескольких точках: на парковке ТРЦ «Москва», у входа в Петровский квартал, на большой парковке ТРЦ «Мармелад», около центрального входа в Парк 300-летия Таганрога и на парковке ТРЦ «Арбуз».
Кроме того, на парковке на ул. 2-й Советской со стороны ул. Ломоносова до 26 января будет работать круглосуточная точка приема елок в переработку.
Ранее сообщалось, что елки, сосны и пихты также можно сдать в парк «Лога». Деревья станут кормом для животных.