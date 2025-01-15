В Таганроге 19 января пройдет акция по сбору елок

По ее словам, после новогодних праздников нераспроданные хвойные деревья были переданы в храмы. Теперь же они будут собраны и отправлены на Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, где их превратят в мульчу и щепу, а затем передадут в местные питомники.