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В Таганроге 19 января пройдет акция по сбору елок

Ростовская область, 15 января 2025. DON24.RU. В Таганроге 19 января пройдет акция по сбору елок для последующей переработки. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, после новогодних праздников нераспроданные хвойные деревья были переданы в храмы. Теперь же они будут собраны и отправлены на Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, где их превратят в мульчу и щепу, а затем передадут в местные питомники.

Акция пройдет с 11:00 до 15:00 в нескольких точках: на парковке ТРЦ «Москва», у входа в Петровский квартал, на большой парковке ТРЦ «Мармелад», около центрального входа в Парк 300-летия Таганрога и на парковке ТРЦ «Арбуз».

Кроме того, на парковке на ул. 2-й Советской со стороны ул. Ломоносова до 26 января будет работать круглосуточная точка приема елок в переработку.

Ранее сообщалось, что елки, сосны и пихты также можно сдать в парк «Лога». Деревья станут кормом для животных.