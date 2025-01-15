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Заведующую детсадом в Набережных Челнах уволили после скандала с избиением ребенка

Заведующую детским садом № 22 «Колокольчик» Айгуль Шарипову уволили после скандала с избиением ребенка. Информацию об увольнении «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе мэрии Автограда. Там сообщили, что заведующая уволена «по инициативе работодателя».

Источник: Reuters

«Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел еще в октябре 2024 года. В детском учреждении проводились платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем. После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились.

Следователями возбуждено уголовное дело статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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