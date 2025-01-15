Заведующую детсадом в Набережных Челнах уволили после скандала с избиением ребенка

«Татар-информ» сообщал, что инцидент произошел еще в октябре 2024 года. В детском учреждении проводились платные занятия, организованные индивидуальным предпринимателем. После инцидента местные власти расторгли с бизнесменом договор аренды. Занятия в детском саду больше не проводились.