Названы адреса официальных купелей на Крещение в Петербурге

Петродворцовый район располагает тремя точками для крещенских купаний: иорданью на Ольгином пруду в Петергофе у Собора Петра и Павла, у храма страстотерпца царевича Алексия в Петергофе на улице Чайковского, 13, и в купальне на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни в поселке Стрельна.