Mash: судмедэксперты предположили, что смерть баскетболиста Тиммы подстроили

«Она его убедила — “Все, что у тебя есть, тебе нужно переписать на меня, потому что Сана (бывшая жена Тиммы Сана Оша. — “Газета.Ru”) скоро начнет судить”. Под влиянием этой истории он делал все, что скажет Аня. Да он все [переписал], у него не было ничего. Он отдал все, что у него было», — констатировал Пугачев.