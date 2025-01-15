Превышение норм радиации нашли в 8 пробах продуктов в Гомельской области

Территориальные подразделения радиационного контроля Гомельской области исследовали в прошлом месяце 135 проб пищевых продуктов и 11 проб воды на содержание цезия-137. В том числе, 90 проб было взято в госсекторе и в них не нашли превышений содержания цезия-137 и стронция-90.