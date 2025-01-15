Превышение норм радиации нашли в 8 пробах продуктов в Гомельской области

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Превышений гигиенических норм содержания радиации в продуктах питания в государственном секторе в декабре 2024 года выявлено не было, сообщили в пресс-службе Гомельского санэпиднадзора.
Территориальные подразделения радиационного контроля Гомельской области исследовали в прошлом месяце 135 проб пищевых продуктов и 11 проб воды на содержание цезия-137. В том числе, 90 проб было взято в госсекторе и в них не нашли превышений содержания цезия-137 и стронция-90.
«Из частного сектора на содержание цезия-137 исследовано 45 проб пищевых продуктов, превышения гигиенических нормативов выявлены в 8 (17,8%) пробах: четырех пробах грибов сушеных, трех пробах грибов свежих и продуктов их переработки, одной пробе мяса диких животных».
В Гомельском санэпиднадзоре рассказали, что превышения нормативов содержания радиации в продуктах питания были выявлены в Ветковском, Калинковичском, Мозырском и Наровлянском районах.
Также были проведены исследования 51 пробы воды и пищевых продуктов на содержание стронция-90, но превышений не установлено.
В профильном ведомстве напомнил, что проверить продукты питания, произведенные в личных хозяйствах, а также дары леса, можно в любом территориальном центре гигиены и эпидемиологии.
«Исследования для населения проводятся бесплатно», — особо отметили в пресс-службе учреждения.