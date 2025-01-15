350 жителей столицы Башкирии остались без горячего водоснабжения

В Уфе 350 человек остались без горячей воды. Об этом рассказала пресс-служба Кировского района.
Аварийное отключение от Центрального теплового пункта-312 по улице Горбатова, 3/1 произошло из-за устранения повреждения трубы.
Горячего водоснабжения лишились здания на:
— улице Генерала Горбатова, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1;
— улице Менделеева, 138, 138/1,140, 140/3, 146/1.
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