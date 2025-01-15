В Краснодаре выбрали места для проведения крещенских купаний

В храме Архангела Михаила, который находится на улице Березанской, с 16:00 до 00:00 пройдет обряд освящения воды, после чего желающие смогут окунуться в крещенскую купель, расположенную в церковном бассейне. Также 19 января жители Краснодара смогут принять участие в купаниях на берегу озера Старая Кубань. В канун праздника освящение воды и купания будут проходить в храме Святого Духа на улице Сормовской.
Крещенские омовения в купели Свято-Георгиевского храма состоятся 19 января с 00:00 до 03:00 на улице Пластунской. На базе отдыха «Бухта» также будут организованы купания 19 января с 11:00 до 17:00 в поселке Краснодарский на улице Ивана Лотышева.
Купель при Свято-Никольском храме будет открыта 18 января с 19:00 до 00:00 и 19 января с 10:00 до 15:00. Мужчины будут окунаться в рубашках, а женщины — в платьях. В храме Покрова Пресвятой Богородицы также будет установлен большой бассейн.
Крещенские купания в 2025 году состоятся в ночь с 18 на 19 января. Православные погружаются в специально подготовленные проруби, которые заранее создаются на водоемах. Однако погодные условия Краснодарского края не позволяют местным жителям соответствовать традициям, но на территории церквей в день купания устанавливаются специальные бассейны.
Согласно информации краевого гидрометцентра, в течение дня 18 января температура на территории Кубани — от +1 до +6 градусов, а на побережье — от +3 до +8. Ночью, когда обычно проходят крещенские купания, температура воздуха достигнет от −1 до +4 градусов.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в 2023 году за безопасностью горожан в период крещенских купаний следили почти 100 сотрудников служб.