В Краснодаре выбрали места для проведения крещенских купаний

В храме Архангела Михаила, который находится на улице Березанской, с 16:00 до 00:00 пройдет обряд освящения воды, после чего желающие смогут окунуться в крещенскую купель, расположенную в церковном бассейне. Также 19 января жители Краснодара смогут принять участие в купаниях на берегу озера Старая Кубань. В канун праздника освящение воды и купания будут проходить в храме Святого Духа на улице Сормовской.