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Стало известно, куда омичи чаще всего летали в 2024 году

Больше всего пассажиров из Омска отправились в Москву.

Источник: Om1 Омск

Омичи чаще всего в 2024 году летали в Москву. Такими итогами ушедшего года поделился Омский аэропорт. Его сотрудники рассказали, какие направления в 2024 году горожане выбирали чаще.

В топ-10 городов попали:

  • Москва — 761 900 человек;
  • Санкт-Петербург — 213 500 человек;
  • Сочи — 194 500 человек;
  • Новосибирск — 126 700 человек;
  • Анталья — 47 200 человек;
  • Сургут — 37 400 человек;
  • Астана — 36 200 человек;
  • Новый Уренгой — 29 900 человек;
  • Казань — 25 900 человек;
  • Екатеринбург — 23 600 человек.


Всего пассажиропоток Омского аэропорта в прошлом году составил 1 726 029 человек и стал рекордным за последние 30 лет.