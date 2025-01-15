Стало известно, куда омичи чаще всего летали в 2024 году

Омичи чаще всего в 2024 году летали в Москву. Такими итогами ушедшего года поделился Омский аэропорт. Его сотрудники рассказали, какие направления в 2024 году горожане выбирали чаще.
В топ-10 городов попали:
- Москва — 761 900 человек;
- Санкт-Петербург — 213 500 человек;
- Сочи — 194 500 человек;
- Новосибирск — 126 700 человек;
- Анталья — 47 200 человек;
- Сургут — 37 400 человек;
- Астана — 36 200 человек;
- Новый Уренгой — 29 900 человек;
- Казань — 25 900 человек;
- Екатеринбург — 23 600 человек.
Всего пассажиропоток Омского аэропорта в прошлом году составил 1 726 029 человек и стал рекордным за последние 30 лет.