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В Башкирии определили даты Последних звонков и выпускных

В Башкирии определили даты Последних звонков и выпускных.

Источник: Башинформ

В Башкирии Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит 24 мая, в субботу. Дату сообщил министр образования республики Ильдар Мавлетбердин. Аттестаты девятиклассникам вручат 27 июня, одиннадцатиклассникам — 28 июня.

В этом году 9 классы в Башкирии оканчивают более 50 тысяч человек, а 11 классы — около 15,5 тысячи выпускников. При определенных условиях выпускник 11 класса может получить медаль за особые успехи в учении первой или второй степени. Первая — золотая, вторая — серебряная.

«Напомню, что ребята могут претендовать на “серебро”, если имеют всего две четверки в итоговых оценках. Также они должны набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов, которые они сдавали. Для “золота” — необходимо набрать не менее 70 баллов по русскому языку и одному из предметов», — написал Мавлетбердин.

образование