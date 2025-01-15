В Башкирии определили даты Последних звонков и выпускных.

«Напомню, что ребята могут претендовать на “серебро”, если имеют всего две четверки в итоговых оценках. Также они должны набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному из предметов, которые они сдавали. Для “золота” — необходимо набрать не менее 70 баллов по русскому языку и одному из предметов», — написал Мавлетбердин.