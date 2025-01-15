В Калининград привезли реплику знаменитой лодки Петра I

Реплика деревянного ботика, выполненная в натуральную величину, вошла в состав исторической флотилии музея. Увидеть ее можно будет в Петровском центре во Фридрихсбургских воротах. А вот оригинал хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.