В Калининград привезли реплику знаменитой лодки Петра I

Из Петрозаводска в Калининград доставили реплику ботика «Святой Николай». На такой лодке молодой царь Петр I в 1688 году получил первые уроки судовождения по Яузе и Просяному пруду в селе Измайлово. О новом роскошном экспонате сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.
Реплика деревянного ботика, выполненная в натуральную величину, вошла в состав исторической флотилии музея. Увидеть ее можно будет в Петровском центре во Фридрихсбургских воротах. А вот оригинал хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.
Ботик длиной чуть больше 6 метров рассчитан на 10 членов экипажа. Лодка интересно декорирована. Например, кормовые фальшборты покрыты росписью ритмически повторяющихся завитков растительного орнамента. Гакаборт ботика украшен композицией с фигурой Святого Николая.
«Это единственная подобная реплика в Калининградской области. Ботик Петра — символ рождения и развития российского флота», — прокомментировал директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.
Презентация ботика «Святой Николай» намечена на 25 января в рамках празднования Дня штурмана и открытия выставки «Флоту быть!» на территории Фридрихсбургских ворот. Первая навигация запланирована на лето этого года.