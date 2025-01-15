В Ростове-на-Дону планируют удлинить маршрут автобуса № 72

Маршрут предлагают продлить «по улице 2-й Краснодарской и проспекту Коммунистическому до улицы Малиновского». Пассажиров намерены везти через Безымянный проезд, а не по улице Города Ле-Ман. Таким образом, петля по Западному жилому массиву станет больше.