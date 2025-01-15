В Ростове-на-Дону планируют удлинить маршрут автобуса № 72

Власти Ростова-на-Дону планируют удлинить схему движения автобусного маршрута № 72 (завод «Эмпилс» — ЖК «Европейский»), но решение примут только после опроса жителей донской столицы. Два варианта — старый и новый — опубликовал городской департамент транспорта.
Маршрут предлагают продлить «по улице 2-й Краснодарской и проспекту Коммунистическому до улицы Малиновского». Пассажиров намерены везти через Безымянный проезд, а не по улице Города Ле-Ман. Таким образом, петля по Западному жилому массиву станет больше.
Вариант новой схемы движения: завод «Эмпилс» — 1-й Машиностроительный — Малиновского — Еременко — Зорге — Коммунистический — Малиновского — 2-я Краснодарская — Тружеников — 1-я Краснодарская — 3-я Круговая — Батуринская — ЖК «Европейский» — Батуринская — 3-я Круговая — 2-я Краснодарска — Безымянный проезд — Коммунистический — Зорге — Еременко — Малиновского — 1-й Машиностроительный — завод «Эмпилс».
Голосование будет открыто до 23 января 2025 года. Поддержать один из двух предложенных вариантов можно на портале «Активный ростовчанин».