Многодетная мама из Нижегородской области выиграла более 10 млн рублей

Вера Горева из Чкаловска Нижегородской области выиграла 10 000 180 рублей, сообщает пресс-служба гослотереи «Столото».
Женщина приобрела два билета на новогодний 631-й тираж «Жилищной лотереи». По результатам выиграла 10 млн рублей на квартиру и 180 рублей в последующих турах. Приз победительница оформила деньгами.
«В этом году я перепутала время утренней трансляции тиража 1 января и не смотрела розыгрыш. И, бац, мне пришло СМС-уведомление о выигрыше. Увидела сумму приза и не поверила. До сих пор осознание не пришло, что я победила».
Вера — работник пищевого производства на кондитерской фабрике. Увлекается вязанием и рыбалкой. Она даже стала участницей фестиваля подледного лова «Чкаловская рыбалка — 2025».
Свободное время женщина проводит в кругу семьи с мужем и тремя детьми. На выигранные деньги она хочет построить дом.
Ранее многодетная нижегородка выиграла в лотерею более 8 млн рублей.