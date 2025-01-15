Из-за тумана водителей в Калининградской области просят снизить скорость и ездить аккуратно

К внимательности призвали и пешеходов. Перед выходом на проезжую часть следует дождаться, пока автомобили остановятся на всех полосах. «Если на верхней одежде отсутствуют световозвращающие элементы, то в тёмное время суток и непогоду водитель вас не видит», — напомнили в ГАИ.