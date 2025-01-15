Стали известны улицы в Бахчисарае, где появится новое освещение

Глава Бахчисарая Дмитрий Скобликов осмотрел места в городе, где нужно установить новые фонари. Светильники появятся на участках с наиболее интенсивным движением машин и пешеходов, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра.
Жители отправили в администрацию большое количество обращений с просьбой обеспечить освещение в определенных зонах.
Мэр, вместе с заместителем Арсеном Аблаевым, а также подрядчиком, утвердил территории, где загорятся новые лампы:
- въезд в 7-й микрорайон (улица Бельбекская);
- улица Строительная;
- улица Вишневая;
- улица Калинина;
- улица Подгородняя (как на въезде, так и на выезде на трассу «Таврида»).
Светильники установят также на дороге, проходящей вдоль 5-го и 6-го микрорайонов.