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Стали известны улицы в Бахчисарае, где появится новое освещение

Глава города определил участки с наибольшим движением.

Источник: Дмитрий Скобликов|Бахчисарай — Telegram

Глава Бахчисарая Дмитрий Скобликов осмотрел места в городе, где нужно установить новые фонари. Светильники появятся на участках с наиболее интенсивным движением машин и пешеходов, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра.

Жители отправили в администрацию большое количество обращений с просьбой обеспечить освещение в определенных зонах.

Мэр, вместе с заместителем Арсеном Аблаевым, а также подрядчиком, утвердил территории, где загорятся новые лампы:

  • въезд в 7-й микрорайон (улица Бельбекская);
  • улица Строительная;
  • улица Вишневая;
  • улица Калинина;
  • улица Подгородняя (как на въезде, так и на выезде на трассу «Таврида»).

Светильники установят также на дороге, проходящей вдоль 5-го и 6-го микрорайонов.

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