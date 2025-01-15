Стали известны улицы в Бахчисарае, где появится новое освещение

Глава Бахчисарая Дмитрий Скобликов осмотрел места в городе, где нужно установить новые фонари. Светильники появятся на участках с наиболее интенсивным движением машин и пешеходов, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра.