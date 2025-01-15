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Новосибирская компания будет производить двигатели для спутников «Грифон»

Серийное производство планируют запустить к 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Резидент новосибирского Академпарка компания «СИА» займется производством двигателей для космических спутников «Грифон» и «Марафон». Речь идет о комплектующих для аппаратов весом до 100 кг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Серийное производство планируют организовать к 2027 году.

— Мы нашли индустриального партнера из структуры «Роскосмоса», который хочет с нами сотрудничать. Часть работы мы уже сделали и планируем в ближайшие год-два доработать эту технологию, чтобы запустить серийное производство, — рассказал директор компании Роман Захаров.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирские учёные создали систему для выявления предвестников землетрясений. Платформа предсказывает событие за несколько недель.

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