Новосибирская компания будет производить двигатели для спутников «Грифон»

Резидент новосибирского Академпарка компания «СИА» займется производством двигателей для космических спутников «Грифон» и «Марафон». Речь идет о комплектующих для аппаратов весом до 100 кг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Серийное производство планируют организовать к 2027 году.
— Мы нашли индустриального партнера из структуры «Роскосмоса», который хочет с нами сотрудничать. Часть работы мы уже сделали и планируем в ближайшие год-два доработать эту технологию, чтобы запустить серийное производство, — рассказал директор компании Роман Захаров.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирские учёные создали систему для выявления предвестников землетрясений. Платформа предсказывает событие за несколько недель.