Новосибирская компания будет производить двигатели для спутников «Грифон»

— Мы нашли индустриального партнера из структуры «Роскосмоса», который хочет с нами сотрудничать. Часть работы мы уже сделали и планируем в ближайшие год-два доработать эту технологию, чтобы запустить серийное производство, — рассказал директор компании Роман Захаров.