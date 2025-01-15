С 20 января до 16 марта в Уфе частично перекроют улицу Дагестанская

В Уфе почти на два месяца перекроют участок улицы Дагестанской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В столице Башкирии продолжают реализовывать проект по модернизации водоснабжения и канализации южных районов города в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас идет прокладка новых водоводных и канализационных сетей.
Из-за строительства водовода и канализации в Демском районе будет частично перекрываться участок улицы Дагестанской — от Магистральной до Исследовательской. Это, утверждают в мэрии, нужно, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Работы стартуют с понедельника, 20 января, и продлятся до 16 марта. В этот период движение транспорта на обозначенном участке будет ограничиваться по половине проезжей части: с 20 января по 16 февраля — по нечетной стороне возле дома № 23 по улице Дагестанской, с 20 января по 16 марта — по нечетной стороне вблизи здания № 39.
Власти города просят жителей Уфы отнестись с пониманием к возможным неудобствам и рекомендуют заранее планировать свои поездки.
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