С 20 января до 16 марта в Уфе частично перекроют улицу Дагестанская

Работы стартуют с понедельника, 20 января, и продлятся до 16 марта. В этот период движение транспорта на обозначенном участке будет ограничиваться по половине проезжей части: с 20 января по 16 февраля — по нечетной стороне возле дома № 23 по улице Дагестанской, с 20 января по 16 марта — по нечетной стороне вблизи здания № 39.