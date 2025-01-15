Власти отказались от установки купелей в Муромцевском районе Омска на Крещение

Это связано с аномально теплой погодой, которая привела к образованию тонкого и рыхлого льда на реке Тара. Ситуация признана небезопасной для организации купания, и власти рекомендуют воздержаться от массовых погружений в воду.
Тем не менее, жители смогут набрать освящённую воду в специально подготовленной проруби у берега. Эту прорубь после освящения священнослужителем смогут посетить все желающие. Для обеспечения порядка и безопасности в дни празднования будут дежурить сотрудники МЧС.
Также запланирован Крестный ход, который начнётся у местной церкви. Формирование колонны гостей будет проходить с 11:00 до 11:30.
Ранее мы сообщали, что в двух районах Омской области отменили крещенские купания. Об этом заявили администрации Щербакульского и Полтавского районов. Главной причиной стала недостаточная толщина льда для безопасного прорубания проруби.