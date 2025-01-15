Власти отказались от установки купелей в Муромцевском районе Омска на Крещение

Тем не менее, жители смогут набрать освящённую воду в специально подготовленной проруби у берега. Эту прорубь после освящения священнослужителем смогут посетить все желающие. Для обеспечения порядка и безопасности в дни празднования будут дежурить сотрудники МЧС.