Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти отказались от установки купелей в Муромцевском районе Омска на Крещение

В Муромцевском районе Омской области в этом году на Крещение решено не устанавливать купели.

Это связано с аномально теплой погодой, которая привела к образованию тонкого и рыхлого льда на реке Тара. Ситуация признана небезопасной для организации купания, и власти рекомендуют воздержаться от массовых погружений в воду.

Тем не менее, жители смогут набрать освящённую воду в специально подготовленной проруби у берега. Эту прорубь после освящения священнослужителем смогут посетить все желающие. Для обеспечения порядка и безопасности в дни празднования будут дежурить сотрудники МЧС.

Также запланирован Крестный ход, который начнётся у местной церкви. Формирование колонны гостей будет проходить с 11:00 до 11:30.

Ранее мы сообщали, что в двух районах Омской области отменили крещенские купания. Об этом заявили администрации Щербакульского и Полтавского районов. Главной причиной стала недостаточная толщина льда для безопасного прорубания проруби.

здоровье