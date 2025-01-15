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Проезд транспорта осложнился на М-4 в Ростовской области из-за дорожных работ

Водителей предупредили о сложностях с проездом на участках М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Движение машин затруднилось на участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дорожных работ. Об этом 15 января водителей предупреждает региональное управление Госавтоинспекции.

Сложности с проездом сейчас сохраняются на трассе в южном направлении с 1002 по 1004 км, и в северном направлении с 1020 по 1006 км, а также с 964 по 960 км. Поток автотранспорта в районе указанных отрезков пути регулируется.

— Водителям следует обратить внимание на эту информацию и по возможности выбирать альтернативные пути объезда, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Объехать можно в следующих местах:

— 964 км М-4 «Дон» — транспортная развязка поворот на Михайлово-Владимировку;

— 983 км М-4 «Дон» — транспортная развязка, поворот в Красный Сулин;

— 969 км М-4 «Дон» — транспортная развязка объезд через города Зверево и Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.