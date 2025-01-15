Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер

Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в прошлом году, сообщал ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов.