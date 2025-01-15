Когда возобновит движение поезд из Крыма в Адлер

«Возобновлена продажа билетов на поезд № 315/316 сообщением Симферополь — Адлер отправлением с 23 января 2025 года», — сказано в сообщении.
Ранее продажа билетов на это направление была приостановлена из-за корректировки расписания в связи с ремонтом инфраструктуры, уточнили в компании.
При этом в апреле будет отменено два рейса составов из Симферополя в Адлер.
«Поезда из Симферополя отправлением 5 апреля 2025 года, а также из Адлера 6 апреля 2025 года будут отменены», — отметил перевозчик.
Продажа билетов на поезд отправлением из Симферополя 7 апреля и из Адлера 8 апреля пока остается закрытой и возобновится после корректировки расписания, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».
Количество перевезенных в 2024 году пассажиров поездами в Крым и с полуострова на материк, выросло на 15% по сравнению с 2023 годом. Поезда пригородного и дальнего сообщения перевезли 9,3 миллиона пассажиров в прошлом году, сообщал ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Министр транспорта Роман Старовойт в докладе президенту России Владимиру Путину сообщал, что пассажиропоток в новогодние праздники в направлении Крыма вырос более, чем на два процента по сравнению с предыдущим годом, и составил порядка 143 тысячи пассажиров.