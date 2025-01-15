Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина из Мелеуза оставил своего же несовершеннолетнего ребенка без миллиона рублей

Житель Башкирии лишил своего ребенка более 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

ФССП Башкирии объявила в розыск 37-летнего Рустама Иткулова. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

На уроженца Мелеуза завели исполнительное производство о взыскании денег на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как утверждают судебные приставы, мужчина не исполняет решение суда. Его задолженность по алиментам составляет более одного миллиона рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.