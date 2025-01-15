Мужчина из Мелеуза оставил своего же несовершеннолетнего ребенка без миллиона рублей

ФССП Башкирии объявила в розыск 37-летнего Рустама Иткулова. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
На уроженца Мелеуза завели исполнительное производство о взыскании денег на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Как утверждают судебные приставы, мужчина не исполняет решение суда. Его задолженность по алиментам составляет более одного миллиона рублей.
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