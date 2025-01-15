Экс-зампред правительства Прикамья должна выплатить 67,6 млн рублей

Об этом сообщает 59.ру. В сентябре прошлого года Индустриальный райсуд Перми удовлетворил иск фонда «Содействие XXI век», согласно решению госпожа Лопаева должна выплатить организации свыше 67 млн руб. Исковые требования основаны на приговоре бывшему зампредседателю правительства, которым Елена Лопаева была признана виновной в хищении 67,6 млн руб. средств фонда. Ей назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб. Также ей запрещено занимать определенные должности в течение года.