В Приморье врач наложил гипс ребенку на ногу без перелома

В социальных сетях, после дачи огласки ситуации, мнения разделились. Кто-то высказывается о том, что ничего страшного не произошло и было бы хуже, если бы был перелом, а гипс бы не наложили. А кто-то считает, что таких ситуаций в медицине допускаться не должно.