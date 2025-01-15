В Приморье врач наложил гипс ребенку на ногу без перелома

В медицинском учреждении села Михайловка ребенку ошибочно наложили гипс на ногу. Врач решил, что у ребенка перелом, и наложил гипс, хотя перелома по итогу не было.
11 декабря, после неудачного падения на скользкой поверхности, ребёнок поступил в приёмное отделение с жалобами на боль в ноге. Врач, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и с синяком под глазом, после проведения рентгенографии ошибочно наложила гипс, заявив, что у ребёнка перелом.
Травматолог выявил ошибку в диагнозе. Он установил, что у ребёнка нет перелома, а только ушиб. В результате некомпетентности врача ребёнок три дня носил ненужный гипс и передвигался на костылях.
В социальных сетях, после дачи огласки ситуации, мнения разделились. Кто-то высказывается о том, что ничего страшного не произошло и было бы хуже, если бы был перелом, а гипс бы не наложили. А кто-то считает, что таких ситуаций в медицине допускаться не должно.
«Моему сыну тоже накладывали гипс ошибочно. Точнее, врачи не сошлись, перелом или нет. Один сказал, есть перелом, другой, что нет. Но гипс на всякий случай наложили. По рентгену не всегда понятно. Лучше перестраховаться», — поделилась женщина в комментариях.