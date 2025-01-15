Миллион за падение на льду. Как получить компенсацию за травму в Петербурге

Гололед и сосульки ежегодной становятся главной зимней причиной поломанных рук, ног и даже пробитой головы. Но пострадавшие могут получить компенсацию — рассказываем, как это сделать и на какую сумму можно рассчитывать.
Домой идти нельзя.
Президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов объясняет: получить денежную компенсацию после травмирования может каждый, главное, следовать четким правилам.
«Когда травма серьезная, условно, упавшая глыба льда пробила голову, то вызывают “скорую помощь” на место, чтобы медики зафиксировали не только причину травмирования, но и указали в документах адрес, где это произошло, — рассказывает юрист. — В случае, когда травма не столь серьезная, люди порой стесняются вызывать врачей на место и идут в травмпункт самостоятельно. Так тоже можно, но с оговоркой — важно сделать информативные фото с места происшествия. Делайте сами, просите прохожих, но у вас должны быть доказательства, что травму получили именно на данном участке. Кстати, нелишним будет записать и телефоны свидетелей».
Сохраняйте все фото с места и все документы из больницы — результаты медицинских обследований, чеки на покупку лекарств. Можно открыть и больничный лист. Все эти документы пригодятся вам, если решите требовать компенсацию за свою травму.
Сколько денег можно отсудить?
Требовать можно как материальный ущерб (траты на лечение, утрату заработка) так и моральный. Правда, рассчитывать на крупные суммы не приходится. По словам Дениса Лактионова миллионные компенсации обычно получают в случае гибели человека, если у него остались иждивенцы. Сильный ушиб или перелом оценят в разы дешевле. Например в 2023 году, по данным петербургской прокуратуры, пенсионерка смогла отсудить 60 тысяч рублей за перелом плеча.
«Но часто люди судятся не из-за денег, а из-за принципа, — говорит юрист. — Хотят добиться того, чтобы коммунальные службы работали, как положено. Это хорошая гражданская позиция».
Кстати, чтобы получить компенсацию не обязательно доходить до суда. Часто можно в досудебном порядке решить вопрос с коммунальщиками и получить от них деньги за причиненный вред. Самостоятельно сделать это сложно — лучше нанять профессионального юриста, который поможет договориться. Если это не удается и дело доходит до суда, то не стесняйтесь привлекать к делу и прокуратуру.
Есть знак — значит, невиновен?
Иногда пострадавший не понимает, как определить виновную сторону, ведь организаций много и каждая отвечает за свою зону.
Обычно, за тротуары, проспекты и площади ответственные органы исполнительной власти, а именно комитет по благоустройству. Именно он заключает договоры с подрядчиками, которые осуществляют уборку.
Если травма получена на внутридомовой территории, то это зона ответственности управляющей компании. Тоже самое касается и земельных участков, которые являются частью имущества многоквартирного дома.
Если травма была получена близ магазина и в пяти метрах от входа, то ответственность могут возложить на владельца торговой точки или арендатора.
Кстати, часто ответственные за содержание территории пытаются доказать свою невиновность наличием предупреждающих знаков. Мол, мы повесили объявление об опасности сосулек, или натянули красную ленту на тротуаре. Тем не менее наличие этих знаков не освобождает от ответственности, а значит к ответу виновных все равно можно привлечь.