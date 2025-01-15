Миллион за падение на льду. Как получить компенсацию за травму в Петербурге

«Когда травма серьезная, условно, упавшая глыба льда пробила голову, то вызывают “скорую помощь” на место, чтобы медики зафиксировали не только причину травмирования, но и указали в документах адрес, где это произошло, — рассказывает юрист. — В случае, когда травма не столь серьезная, люди порой стесняются вызывать врачей на место и идут в травмпункт самостоятельно. Так тоже можно, но с оговоркой — важно сделать информативные фото с места происшествия. Делайте сами, просите прохожих, но у вас должны быть доказательства, что травму получили именно на данном участке. Кстати, нелишним будет записать и телефоны свидетелей».