Открыты свидетельства ошибочности теории формирования «горячих юпитеров»

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Европейские планетологи обнаружили, что планетная система WASP-132 в созвездии Волка содержит в себе сразу три необычных планеты — небольшой «горячий юпитер», крупную «суперземлю» и холодный газовый гигант большой массы. Их соседство ставит под сомнение текущие теории, описывающие формирование «горячих юпитеров», сообщила пресс-служба швейцарского Женевского университета (UNIGE).
«Система WASP-132 представляет собой удивительную природную лабораторию, которая позволяет нам изучать то, как протекает процесс формирования и эволюции подобных планетных систем. Наличие в ней “горячего юпитера”, “суперземли” и холодного газового гиганта ставит под сомнение наши текущие представления о том, как возникают подобные системы», — пояснил доцент UNIGE Франсуа Буши, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, большинство открытых экзопланет относится к категории так называемых «горячих юпитеров». Так ученые называют газовые гиганты, которые удалены от светил на крайне малые расстояния, в разы меньшие, чем дистанция между Солнцем и Меркурием. По этой причине атмосфера таких планет разогревается до температур в 1 000−1 300 градусов Кельвина (727−1027 градусов Цельсия).
Длительное время планетологи считали, что процесс формирования этих планет и их дальнейшее сближение со светилами протекают таким образом, что это фактически исключает возникновение других миров в окрестностях данных звезд. Эта гипотеза начала подвергаться сомнению в последние два года после того, как астрономы обнаружили сразу несколько примеров того, что некоторые «горячие юпитеры» вращаются вокруг звезд в компании других планет.
Свидетельства ошибочности теории.
Ученые открыли убедительное свидетельство в пользу ошибочности этих теорий в ходе длительных наблюдений за планетной системой WASP-132, расположенной в созвездии Волка на расстоянии в 403 световых года от Земли. За последние несколько лет ученые обнаружили в ней «горячий юпитер», чья масса примерно вдвое ниже, чем у Юпитера в Солнечной системе, а также крупную «суперземлю», которая превосходит нашу планету по массе более чем в шесть раз.
Многолетние наблюдения за WASP-132, которые европейские астрономы проводили при помощи наземного телескопа имени Леонарда Эйлера и орбитального телескопа CHEOPS, указали на наличие в данной системе еще одной планеты — крупного газового гиганта WASP-132d. Он в пять раз превосходит Юпитер по массе и совершает один оборот вокруг звезды за пять неполных лет, а средняя температура его атмосферы составляет порядка 107 градусов Кельвина (минус 166 градусов Цельсия).
Открытие этого мира стало неожиданностью для астрономов, так как все подобные крупные планеты предположительно должны быть выброшены из формирующихся планетных систем в результате гравитационных взаимодействий с мигрирующими «горячими юпитерами». По этой причине ученые считают, что сам факт существования WASP-132d указывает на наличие иного механизма миграций планет-гигантов, который позволяет сформироваться подобным сложно устроенным и необычным планетным системам.