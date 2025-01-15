Открыты свидетельства ошибочности теории формирования «горячих юпитеров»

Ученые открыли убедительное свидетельство в пользу ошибочности этих теорий в ходе длительных наблюдений за планетной системой WASP-132, расположенной в созвездии Волка на расстоянии в 403 световых года от Земли. За последние несколько лет ученые обнаружили в ней «горячий юпитер», чья масса примерно вдвое ниже, чем у Юпитера в Солнечной системе, а также крупную «суперземлю», которая превосходит нашу планету по массе более чем в шесть раз.