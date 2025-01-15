Треть новых случаев COVID-19 в Омской области закончилась госпитализацией

В Омской области с 6 по 12 января 2025 года зарегистрировали 48 случаев заболевания коронавирусом. Это на восемь случаев больше, чем неделей ранее, следует из данных портала Объясняем.рф.
Каждый третий заболевший омич был госпитализирован. В условиях стационара проходят лечение 15 человек. На предыдущей неделе — с 31 декабря 2024 года по 5 января 2025 года — ни один омич не был госпитализирован. С начала 2025 года в Омской области не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.
Количество выздоровевших выросло в два раза — с 70 до 132 человек.
Ранее мы сообщали, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Омской области продлили до 28 февраля 2025 года.