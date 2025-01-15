Треть новых случаев COVID-19 в Омской области закончилась госпитализацией

Каждый третий заболевший омич был госпитализирован. В условиях стационара проходят лечение 15 человек. На предыдущей неделе — с 31 декабря 2024 года по 5 января 2025 года — ни один омич не был госпитализирован. С начала 2025 года в Омской области не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.