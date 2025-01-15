Суд оставил под стражей экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича — без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Напомним, бывшего главу Сочи обвиняют в растрате в особо крупном размере. Алексея Копайгородского заключили под стражу в сентябре 2024 года. Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская находится под домашним арестом.