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Суд оставил под стражей экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы оставил меру пресечения экс-мэру Сочи без изменения.

Источник: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича — без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Напомним, бывшего главу Сочи обвиняют в растрате в особо крупном размере. Алексея Копайгородского заключили под стражу в сентябре 2024 года. Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская находится под домашним арестом.