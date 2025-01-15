Суд оставил под стражей экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

«Суд оставил постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича — без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — говорится в сообщении.