«Аварийная ситуация»: во время шторма обрушилась часть склона у базы БФУ в Рыбном

Кроме того, незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске. Ближе к Куршской косе специалисты зафиксировали размывы авандюны с обрушением деревьев. На защищённых участках побережья ситуацию оценивают как стабильную. В некоторых местах перед укреплениями сохранился песчаный пляж.