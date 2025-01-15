«Аварийная ситуация»: во время шторма обрушилась часть склона у базы БФУ в Рыбном

Во время январского шторма обрушилась часть склона у базы летних практик БФУ в Рыбном. Информацию об этом опубликовали на странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
В Рыбном из-за штормовой абразии на территории базы летних практик БФУ имени Канта сложилась аварийная ситуация. На всём протяжении размыт коренной берег по верхней бровке уступа. Сотрудниками «Балтберегозащиты» предложены мероприятия для БФУ имени Канта по ликвидации аварийной ситуации, — сообщили в организации.
Кроме того, незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске. Ближе к Куршской косе специалисты зафиксировали размывы авандюны с обрушением деревьев. На защищённых участках побережья ситуацию оценивают как стабильную. В некоторых местах перед укреплениями сохранился песчаный пляж.