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Переправу на реке Лена открыли в Киренском район

Грузоподъемность ледовой дороги на более пяти тонн.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Киренском районе вблизи поселка Алексеевск открыла ледовая дорога через реку Лена. Как сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог региона, проезд разрешен с 14 января. Грузоподъемность переправы не более пяти тонн.

— 13 января открыто движение по ледовой переправе через реку Лена на автодороге Верхоленск-Магдан в Качугском районе, грузоподъемностью 30 тонн, — поделились в ведомстве.

Также с 10 января разрешен проезд по ледовой дороге на реке Уда на 40 километре в районе села Казачья Барановка. Ограничение на въезд пять тонн.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшие сутки в Усть-Илимске и районе горели гараж и жилой дом.