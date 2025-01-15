Переправу на реке Лена открыли в Киренском район

В Киренском районе вблизи поселка Алексеевск открыла ледовая дорога через реку Лена. Как сообщили в пресс-службе Дирекции автодорог региона, проезд разрешен с 14 января. Грузоподъемность переправы не более пяти тонн.
— 13 января открыто движение по ледовой переправе через реку Лена на автодороге Верхоленск-Магдан в Качугском районе, грузоподъемностью 30 тонн, — поделились в ведомстве.
Также с 10 января разрешен проезд по ледовой дороге на реке Уда на 40 километре в районе села Казачья Барановка. Ограничение на въезд пять тонн.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшие сутки в Усть-Илимске и районе горели гараж и жилой дом.