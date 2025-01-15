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Охоту на волков и шакалов разрешили в Казахстане

В Казахстане разрешат охоту на волков и шакалов. Разрешение будет действовать до конца этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовлено биологическое обоснование на определение допустимого объема изъятия волков и шакалов в Казахстане на этот год.

«С 10:00 15 января 2025 года доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал). Согласно Биологического обоснования срок регулирования численности животных утвержден до 31 декабря 2025 года», — говорится в сообщении ведомства в Instagram*-аккаунте.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.