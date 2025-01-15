МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии составляет 1950 автомобилей, сообщает в среду белорусский государственный пограничный комитет в Telegram-канале.
«По состоянию на 10.00 очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом “Тересполь” (с белорусской стороны — “Брест”). Въезда на сопредельную территорию ожидают 1765 легковушек. За сутки Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы», — говорится в сообщении, опубликованном погранкомитета.
По данным белорусских пограничников, въезда в Литву ожидают 180 грузовиков. Сообщается, что меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию через литовский погранпереход «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») — 9% грузовиков от нормы, на 10.00 в очереди находятся 120 фур.
Погранкомитет отмечает, что контрольные службы литовского пункта пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») приняли 44% транспорта, въезда ожидают 60 фур.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны — «Котловка») и «Райгардас» («Привалка») на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») на границе с Белоруссией, объяснив это «изменением геополитической ситуации» и «угрозами национальной безопасности». В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).