«Косма опять без света!»: в калининградском микрорайоне снова отключили электроэнергию

В Калининграде в микрорайоне им. А. Космодемьянского вновь произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом в среду, 15 января, «Клопс» сообщили местные жители.
«Косма опять без света! — рассказали очевидцы. — Не работает светофор на выезде из микрорайона, из-за этого пробка образовалась аж до самой церкви. Без света дома на Балтийском шоссе и в начале улицы Карташева».
По словам Светланы (имя изменено), в последнее время электроэнергию отключают очень часто. «Вот только на выходных были перепады напряжения, из-за этого сидели без воды, — рассказала жительница микрорайона. — У нас выходит из строя бытовая техника и отопительные котлы. Интересно, долго это будет продолжаться? “Россети” яростно отрицают аварии. Кто компенсирует нам ущерб? Может, пора перевыставить счета за электроэнергию и уменьшить с учётом их “прекрасной” работы и нервотрёпки, которую испытывают местные жители?».
Как отметила Светлана, энергетики оправдывают отключения форс-мажором: «То линия оборвалась из-за мокрого снега, то ветер виноват. Но сегодня, в среду, нет ни снега, ни ветра, а отключение есть. Может, это из-за перегрузок? У нас строятся новые многоэтажки и даже предприятия, а сети старые. Частнику подключиться к линии практически невозможно».
«Клопс» обратился в компанию «Россети Янтарь» с просьбой прокомментировать ситуацию.
12 января в микрорайоне им. А. Космодемьянского в очередной раз отключили электричество, воду и тепло.