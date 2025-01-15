«Косма опять без света!»: в калининградском микрорайоне снова отключили электроэнергию

По словам Светланы (имя изменено), в последнее время электроэнергию отключают очень часто. «Вот только на выходных были перепады напряжения, из-за этого сидели без воды, — рассказала жительница микрорайона. — У нас выходит из строя бытовая техника и отопительные котлы. Интересно, долго это будет продолжаться? “Россети” яростно отрицают аварии. Кто компенсирует нам ущерб? Может, пора перевыставить счета за электроэнергию и уменьшить с учётом их “прекрасной” работы и нервотрёпки, которую испытывают местные жители?».