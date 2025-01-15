Старинное здание, связанное с «Русско-Бельгийским обществом», снесли в Таганроге

На улице Социалистической в Таганроге снесли старинное здание, ранее принадлежащее «Русско-Бельгийскому Обществу», при участии которого в городе в конце XIX века появились металлургический и котельный заводы. Об этом в соцсетях рассказали активисты движения «Мой фасад».
Снесенная постройка — одно из служебных помещений общества, а с 1900 годов в здании с семьей проживал Альберт Нев — один из основных акционеров и руководитель производств.
Также, по сведениям экспертов, указанный дом на Социалистической связывают с историей приезда Фаины Раневской в Таганрог в мае 1950 года. В последние годы провели расселение, но сам объект архитектуры при этом находился «в относительно приличном состоянии».
— Значимый исторический объект не был включен в реестр памятников. Подобные дома с мемориальным значением должны сохраняться. Здание можно было защитить, если бы заранее была подана заявка в Комитет по охране объектов культурного наследия, — рассказали в публикации движения «Мой фасад».
Добавим, к концу 2024 года в Таганроге всего насчитывалось девять построек, имеющих отношение к деятельности бельгийского общества. Здание, которое уничтожили, было самым ценным с исторической точки зрения.