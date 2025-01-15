Елка на Дворцовой площади перестала сиять и лишилась звезды

Эту ель привезли на Дворцовую площадь из Выборгского района Ленобласти. Дерево, которому около 90 лет, украсили конфетами, щелкунчиками, лошадками, серпантином и другими приятными новогодними ассоциациями. Звезду на главной петербургской елке не раз пытался сорвать ветер — в начале месяца украшение даже ненадолго снимали, подальше от плохой погоды. Тем не менее зимняя красавица держалась достойно и целый месяц радовала петербуржцев своими ветвями, хлопушками и огнями.