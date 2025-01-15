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Елка на Дворцовой площади перестала сиять и лишилась звезды

Главная новогодняя ель Петербурга — 23-метровая красавица на Дворцовой — перестала сиять в ночь на 15 января. Огни на ней погасили, звезду с макушки — сняли.

Источник: Geocam / Веб-камера на Дворцовой площади

Напомним, главная праздничная елка Петербурга была признана лучшей в России. Согласно правилам «соревнований», новогоднее дерево должно было отражать самобытность региона.

Эту ель привезли на Дворцовую площадь из Выборгского района Ленобласти. Дерево, которому около 90 лет, украсили конфетами, щелкунчиками, лошадками, серпантином и другими приятными новогодними ассоциациями. Звезду на главной петербургской елке не раз пытался сорвать ветер — в начале месяца украшение даже ненадолго снимали, подальше от плохой погоды. Тем не менее зимняя красавица держалась достойно и целый месяц радовала петербуржцев своими ветвями, хлопушками и огнями.