Ликвидация мазута в Севастополе — обстановка на утро среды

«За 14 января вывезли для утилизации 4,3 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезли 163,1 тонны. Продолжается вывоз мешков с загрязненным грунтом», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В среду спасатели и волонтеры продолжают работать на береговой линии Северной стороны города. В районе «Серебряного бриза» и поселка Кача развернуты большие палатки для волонтеров, где они могут переодеться и отдохнуть.
За все время работ вывезли уже 163,1 тонны мазута и загрязненного песка, уточнил губернатор.
Развожаев также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике на данный момент находятся 46 птиц.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
До 15 января должен быть предоставлен план мероприятий по ликвидации последствий ЧС, в том числе по откачке мазута из танков и подъему судов.