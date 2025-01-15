В Котово запретили купаться на Крещение

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, чиновники сослались на неблагоприятные погодные условия, из-за чего толщина льда на городском пруду составила всего 12 сантиметров, что недостаточно для обустройства купели.