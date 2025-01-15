Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Котово запретили купаться на Крещение

Власти Котово Волгоградской области пересмотрели ранее принятое решение и запретили проведение массовых купаний граждан 19 января.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, чиновники сослались на неблагоприятные погодные условия, из-за чего толщина льда на городском пруду составила всего 12 сантиметров, что недостаточно для обустройства купели.

Между тем, несколько дней назад в администрации Котово заявляли о намерении организовать массовое мероприятие на Крещение.

При этом во Фролово и в Михайловке отказались от этой затеи все по той же причине — из-за аномально теплой погоды.

Пока планируют проведение крещенских купаний власти Волжского. В Волгограде еще обследуют места возможной организации купелей — решение на данный момент не озвучено.

праздники