Композитору Максиму Дунаевскому исполнилось 80 лет

В браке с Андрейченко композитор закрутил роман с писательницей и переводчицей Ниной Спадой. У них родилась дочь Алина, которой Дунаевский посвятил песню «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал». Их отношения продлились два года. Поняв, что Дунаевский не собирается жениться, Спада вышла замуж за француза и переехала в Париж. В 2018 году она написала об отношениях с композитором книгу «Душою настежь. Максим Дунаевский в моей жизни».