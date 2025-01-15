В Екатеринбурге появился новый арт-объект, символизирующий дух Химмаша

Скульптура «Ветер в ивах» с мифическими животными и мозаиками появилась на Химмаше. Художественный проект создали в рамках пятого сезона паблик-арт-программы «ЧО», которая проходит ежегодно по инициативе девелопера «Атомстройкомплекс».
Арт-объект стал итогом проведения Районной школы паблик-арта летом 2024 года в микрорайоне Химмаш. В проекте приняли участие дети в возрасте от 6 до 9 лет и их родители. Куратором школы стала Полина Анисимова, а мастерской — художники Мария Плаксина и Егор Ефремов из художественного объединения «ГУЙ».
Название работы «Ветер в ивах» заимствовано из повести шотландского писателя Кеннета Грэма — его сказочный мир полон природных чудес и размышлений о доме. Горожане могут разглядеть в скульптуре крокодериллу, ящерутку, звездоноса, пчелокота, верблюпарда, черепаплю и шимпанзайца.
«В одну из встреч с ребятами мы отправились на поляну, набросили полиэтиленовый колпак, играли, дурачились, пытаясь изобразить многоголосое, многоголовое существо — дух Химмаша. Мы не ограничились формами и образами: важно было их оживить и одухотворить, поэтому фантазировали, как каждое существо может воспроизводить звуки — писки, крики, рыки. Их можно увидеть на плиточках, а на пиктограммах запечатлены следы существ», — поделились художники Мария Плаксина и Егор Ефремов.
Весной скульптура на берегу Нижне-Исетского пруда зазеленеет: в ней предусмотрены специальные места для растений, которые высадят участники мастерской.