В Екатеринбурге появился новый арт-объект, символизирующий дух Химмаша

«В одну из встреч с ребятами мы отправились на поляну, набросили полиэтиленовый колпак, играли, дурачились, пытаясь изобразить многоголосое, многоголовое существо — дух Химмаша. Мы не ограничились формами и образами: важно было их оживить и одухотворить, поэтому фантазировали, как каждое существо может воспроизводить звуки — писки, крики, рыки. Их можно увидеть на плиточках, а на пиктограммах запечатлены следы существ», — поделились художники Мария Плаксина и Егор Ефремов.