Пьяный водитель стал пешеходом: приставы конфисковали машину у жителя Хабаровского края

В Хабаровском крае житель Амурска лишился автомобиля за повторное вождение в нетрезвом виде. Мужчина уже привлекался за такое нарушение, но снова сел за руль пьяным. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Суд признал мужчину виновным и постановил конфисковать машину. Когда судебные приставы начали производство, водитель отказался отдавать авто. Пришлось искать транспорт по возможным адресам», — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Автомобиль нашли и изъяли. Теперь он передан в доход государства. Водителю придется не только расстаться с машиной, но и понести наказание по закону.