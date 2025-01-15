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Авария оставила без света почти 400 домов в Дзержинском районе Новосибирска

Причина отключения — пожар.

15 января из-за аварии электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Дзержинского района. Речь идет об улицах Есенина, Волочаевская, Почтовый Лог, Юрия Смирнова, Новороссийская, Липецкая, Ярослава Гашека и Караваева.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 384 домах. Причиной отключения называют пожар в одном из домов по улице Волочаевская.

Как сообщала КП-Новосибирск, 14 января стало известно об еще одном отключении электричества в этом же районе. Тогда под обесточку попал 371 дом на других 10 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, к настоящему времени специалистам удалось восстановить подачу ресурса.

ЖКХ