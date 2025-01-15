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Самарцам показали очередной новый трамвай «Львенок»

В скором времени в Самару прибудут новые трамваи.

Источник: ПК Транспортные системы

Жителям Самары показали очередной новый собранный трамвай «Львенок». Кадрами поделились сотрудники Тверского механического завода электротранспорта.

Новый трамвай рассчитан на 161 пассажира, при этом сидячих мест всего 40. В транспорте предусмотрели систему климат-контроля, интерактивное управление, а также видеоконтроль на зонах посадки и высадки. Такие модели трамваев уже успешно курсируют по многим городам страны.

Специалисты отмечают, что в каждом городе вагоны имеют собственную цветовую гамму. В Самару планируют направить 71 вагон, 40 из которых будут готовы уже в феврале 2025 года.