Самарцам показали очередной новый трамвай «Львенок»

Жителям Самары показали очередной новый собранный трамвай «Львенок». Кадрами поделились сотрудники Тверского механического завода электротранспорта.
Новый трамвай рассчитан на 161 пассажира, при этом сидячих мест всего 40. В транспорте предусмотрели систему климат-контроля, интерактивное управление, а также видеоконтроль на зонах посадки и высадки. Такие модели трамваев уже успешно курсируют по многим городам страны.
Специалисты отмечают, что в каждом городе вагоны имеют собственную цветовую гамму. В Самару планируют направить 71 вагон, 40 из которых будут готовы уже в феврале 2025 года.