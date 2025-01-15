Самарцам показали очередной новый трамвай «Львенок»

Новый трамвай рассчитан на 161 пассажира, при этом сидячих мест всего 40. В транспорте предусмотрели систему климат-контроля, интерактивное управление, а также видеоконтроль на зонах посадки и высадки. Такие модели трамваев уже успешно курсируют по многим городам страны.