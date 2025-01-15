В Петербурге начнут сдавать «охотничий минимум»

Благодаря инициативе правительство Петербурга получит полномочия по проведению проверки входящих в охотничий минимум знаний и по определению результатов такой проверки.
Предполагается, что проведением тестирования займется комитет по природопользованию, тестирование для охотников будет бесплатным, а проверять знания и навыки планируется комплексно. В частности, пояснил один из соавторов законопроекта, единоросс Всеволод Беликов, речь идет о знаниях по безопасности, способах ориентирования и навыках оказания первой помощи.
Коммунист Алексей Зинчук раскритиковал охотников. «У нас всё-таки XXI век, город культурного значения, мирового уровня. И мы обсуждаем охоту. Вот ваше мнение все-таки. Охота на животных — то есть есть люди идут, убивают животных умышленно. Не в рамках защиты, а умышленно. Вы говорите: “любой нормальный охотник”. Вот с моей точки зрения, это уже ненормально, когда человек идет убивать животных и от этого испытывает какое-то удовольствие. Мне кажется, это надо к врачу уже отправлять человека, к психиатру, на лечение. Не считаете ли вы, что мы должны заявить вообще, что охота — только в рамках обороны, а вот для удовольствия — это не есть правильное? Для удовольствия хотите пострелять — поезжайте, пожалуйста, у нас есть зона соприкосновения, зона СВО», — сказал депутат.
Беликов прокомментировал, что за слова «убивать животных» в охотничьем сообществе можно «получить подзатыльник». Концепция охотничьего коллектива предполагает регулирование численности в том числе, пояснил парламентарий. «Любой человек, который профессионально и ответственно занимается регулированием численности диких животных на территории Российской Федерации в разных субъектах, подтвердит, что именно охотничьи коллективы и научно подготовленная концепция норм отстрела, отлова животных обеспечивает их нормальное функционирование в среде, является средством купирования болезней среди животных», — заявил депутат, подчеркнув, что не стоит ставить знак равенства или соотношения охотников и браконьеров.
Кроме того, законопроект скорректирует полномочия Смольного в части выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.