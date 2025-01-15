В Петербурге начнут сдавать «охотничий минимум»

Коммунист Алексей Зинчук раскритиковал охотников. «У нас всё-таки XXI век, город культурного значения, мирового уровня. И мы обсуждаем охоту. Вот ваше мнение все-таки. Охота на животных — то есть есть люди идут, убивают животных умышленно. Не в рамках защиты, а умышленно. Вы говорите: “любой нормальный охотник”. Вот с моей точки зрения, это уже ненормально, когда человек идет убивать животных и от этого испытывает какое-то удовольствие. Мне кажется, это надо к врачу уже отправлять человека, к психиатру, на лечение. Не считаете ли вы, что мы должны заявить вообще, что охота — только в рамках обороны, а вот для удовольствия — это не есть правильное? Для удовольствия хотите пострелять — поезжайте, пожалуйста, у нас есть зона соприкосновения, зона СВО», — сказал депутат.