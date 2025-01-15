Вам звонят «газовщики»: в Крыму предупредили о новой схеме обмана

По данным организации, мошенники звонят абонентам под видом сотрудников газового хозяйства с требованием о погашении задолженностей и о заключении договоров на предоставление услуг предприятия. Далее просят назвать реквизиты банковской карты, защитный код с ее обратной стороны и поступающие на телефон пароли.
«Договорные отношения ни при каких условиях не заключаются с использованием мессенджеров и социальных сетей, посредством телефонной связи», — подчеркивают на предприятии.
При этом сотрудники «Крымгазсети» могут звонить абонентам через мессенджеры и социальные сети, но в этом случае не просят назвать персональные данные, банковскую информацию или сообщить пароли из СМС, уточнили в компании.
«Газовая» схема мошенничества ранее появилась на Кубани — злоумышленники представляются работниками газовой службы и предлагают установить приборы за деньги.