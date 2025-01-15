Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вам звонят «газовщики»: в Крыму предупредили о новой схеме обмана

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. В Крыму появились случаи телефонного мошенничества, когда у абонентов «Крымгазсети» выманивают банковскую информацию под видом сотрудников газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: РИА "Новости"

По данным организации, мошенники звонят абонентам под видом сотрудников газового хозяйства с требованием о погашении задолженностей и о заключении договоров на предоставление услуг предприятия. Далее просят назвать реквизиты банковской карты, защитный код с ее обратной стороны и поступающие на телефон пароли.

«Договорные отношения ни при каких условиях не заключаются с использованием мессенджеров и социальных сетей, посредством телефонной связи», — подчеркивают на предприятии.

При этом сотрудники «Крымгазсети» могут звонить абонентам через мессенджеры и социальные сети, но в этом случае не просят назвать персональные данные, банковскую информацию или сообщить пароли из СМС, уточнили в компании.

«Газовая» схема мошенничества ранее появилась на Кубани — злоумышленники представляются работниками газовой службы и предлагают установить приборы за деньги.